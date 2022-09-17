أكد محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية قد أشارت إلى وجود علاقة قوية بين المشروبات الغازية والإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

المشروبات الغازية:

وأضاف خلال حواره إلى برنامج من السعودية على قناة السعودية أن الأبحاث أشارت إلى أن تناول 100 ملم من المشروبات الغازية يرفع احتمالية الإصابة بالسرطان بنسبة 18%، وكذلك ارتفاع الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22% حال تناول علبتين في اليوم الواحد.

مرحلة الارتباط:

ولفت الأحمدي إلى أن العلاقة بين المشروبات الغازية والسرطان لا تزال في مرحلة الارتباط إلى أن تثبت الدراسات العلمية بشكل قاطع أنها تسبب الإصابة بذلك المرض، وذلك بخلاف التدخين الذي تربطه الدراسات بالسرطان بعلاقة سببية مباشرة.