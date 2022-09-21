أعلنت شركة علم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إن هذا بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1444-02-24 الموافق 2022-09-20، موضحةً أن إجمالي المبلغ الموزع 155,200,000 ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 77,600,000، أما حصة السهم من التوزيع 2 ريال سعودي لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية %30.

تاريخ الأحقية:

وبحسب شركة علم ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 3-03-1444هـ الموافق 29-09-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أنا تاريخ التوزيع فسيكون الخميس 17-03-1444هـ الموافق 13-10-2022م.

تحديث البيانات:

وشددت الشركة على مساهميها بضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة، أما المساهمين الأجانب غير المقيمين فالتوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.