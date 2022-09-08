أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس عن تجديد عقد اللاعب علي الأسمري مع الفريق الكروي الأول حتى عام 2025.

علي الأسمري يجدد بقائه مع الأهلي

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي مقطع فيديو لتجديد الأسمري بحضور وليد معاذ رئيس الأهلي وتيسير الجاسم عضو مجلس إدارة النادي.

وعلق الحساب الرسمي لـ الأهلي على تجديد الأسمري قائلًا: ” قصة من العهد والعشاق والانتماء، علي أهلاوي حتى 2025.

صفقتان لـ الأهلي قبل التجديد لـ الأسمري

وقبل تجديد عقد علي الأسمري، تعاقد النادي اليوم مع اللاعب الجزائري رياض بودبوز قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورًا من ضم اللاعب الجزائري بودبوز صاحب الـ32 عامًا بحضور وليد معاذ رئيس النادي الأهلي.

وسبق للاعب الجزائري اللعب في صفوف أندية ” سوشو الفرنسي، باستيا الفرنسي، مونبيليه الفرنسي، ريال بيتيس الإسباني، سانت إيتيان الفرنسي”.

كما أعلن الأهلي أيضًا اليوم عن ضم المدافع الأنجولي باستوس لتدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول في دوري يلو بالموسم الحالي.

وتسعى إدارة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جيدة، بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

وسبق لـ المدافع الأنجولي صاحب الـ 30 عامًا اللعب في صفوف أندية ” بترو أتلتيكو الأنجولي، روستوف الروسي، لاتسيو الإيطالي، العين السعودي”.