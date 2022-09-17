أثار علي الأسمري، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، دهشة جماهير الراقي بعد أن رفض الاحتفال بهدفه في شباك أُحد خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دوري يلو.

د44’ هدف لـ الاهلي! ⚽ علي الاسمري يسجل الهدف الثاني الاهلي 2

احد 0#الاهلي_احد

⁧#دوري_يلو⁩

⁧#الرياضية_السعودية⁩ pic.twitter.com/ZfPKXXJbOQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 16, 2022

علي الأسمري تألق بأول 45 دقيقة ضد أُحد:

وكان الأسمري سجل الهدف الثاني لـ الأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول، وصنع الهدف الأول للاعب عبدالله المقرن.

وظهر الأسمري هادئًا حيث رفض الاحتفال بالهدف مع زملائه، حيث سبق له اللعب مع أُحد معارًا في موسم 2018/ 2019.

يذكر أن علي الأسمري كان جدد عقده مع الأهلي حتى صيف 2025 مؤخرًا.

أكد يوسف عنبر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على سعادته، وذلك بعد الفوز على نادي أُحد بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من دوري يلو.

وتحدث عنبر للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “لولا دعم الجماهير ما كنا حققنا الفوز، شكرًا لهم وإن كانت كلمة الشكر قليلة، الفريق كان يحتاج إلى دعم الجمهور، وأبنائه من اللاعبين”.