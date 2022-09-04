أصدر مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء في “إخاء” قرارًا بتعيين المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين رئيسًا تنفيذيًّا للمؤسسة.

أحد الكفاءات الوطنية:

ويعد الحسين أحد الكفاءات الوطنية لما يتمتع به من خبرات قيادية وإدارية تجاوزت 25 عامًا في عدة قطاعات حيوية، منها خدمية وخيرية.

وتولى عمر بن عبدالرحمن الحسين عدة مناصب قيادية في كبرى الشركات المساهمة، منها نائبًا للرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك البلاد، ومدير لإدارة الخاصة والتميز بمصرف الراجحي ومديرًا لعدة مراكز خدمية ذات النفع العام بشركة “الرياض للتعمير”، إضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة ورئاسته للجنة التنفيذية بجمعية “إرواء” الخيرية للمياه الصالحة للشرب، وعضويته في جمعية منفعة للأوقاف.

مسيرة كبيرة:

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عمر حاصل على بكالوريوس في الهندسة 1997 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والزمالة الدولية في الاقتصاد الاجتماعي للمنظمات غير الربحية وكذلك الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف بالإضافة إلى مساهماته في تمكين الشباب ودعم رواد الأعمال واهتمامه بالبرامج الشبابية والتطوعية.

وعدّت “إخاء” المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين إضافة نوعية للمؤسسة لتحقيق أهدافها ورؤيتها في تمكين المستفيدين وتجويد حياتهم، وتطويرهم، والتحسين المستمر في تقديم الخدمات لمستفيدي المؤسسة بما يتماشى مع رؤية 2030.

بدوره عبر عمر بن عبدالرحمن الحسين عن شكره وتقديره إلى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء “إخاء”، على الثقة الغالية بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا للمؤسسة، والشكر موصول لأعضاء المجلس، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يواصل المسيرة التنموية للمؤسسة، وأن يكلل مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.