عواقب الامتناع التام عن تناول السكريات

أكدت أخصائية التغذية الروسية، الدكتورة يلينا تيخوميروفا، أن على الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، التخلي عن تناول السكريات تمامًا. لا تأثير ونقلت “روسيا اليوم”، عن تيخوميروفا قولها في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إن التخلي المفاجئ والتام عن السكر لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية للصحة، مقارنة بالتخلي التام عن تناول الكحول والمخدرات. وأوضحت “إذا تخلى الشخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة تامة وفجائية عن تناول الحلويات، فلن يحدث له أي شيء سيء على الإطلاق”. عكس الكحول والمخدرات وأشارت إلى أن تجنب تناول السكر والابتعاد عنه تمامًا ليس سيئًا مثل التخلي التام عن الكحول أو المخدرات، نظرًا لأن الشخص عندما يتخلى عن المؤثرات العقلية المسببة للإدمان، فإنه يعاني من أزمة الامتناع عن هذه المواد، ولكن إذا توقف الشخص فجأة عن تناول الحلويات، فلن يعاني من هذه الأزمة ولن تكون هناك عواقب صحية خطيرة. ولفتت إلى أنه إذا رغب الشخص بتخفيض وزنه، فليس من الضروري التخلي تمامًا عن الحلويات، فحاليًا تباع في المتاجر “حلويات بديلة” مصنوعة من كربوهيدرات لا يمتصها الجهاز الهضمي.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news