قال مسؤولون إن وزراء مالية مجموعة السبع أو الـ G7 خططوا اليوم الجمعة لفرض سقف لأسعار النفط الروسي؛ وذلك في محاولة للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، ويأتي ذلك قبيل الاجتماع وإصدار بيان يوضح خطط التنفيذ الخاصة بهم بشكل تفصيلي.

وقال مسؤول أوروبي في مجموعة السبع لصحيفة الغارديان البريطانية إن وضع حد لسعر النفط الروسي هي صفقة مرجحة، لكن لم يتضح حجم التفاصيل التي سيتم الكشف عنها، مثل الحد الأقصى والأدنى لمستوى سعر البرميل.

وفي الإطار نفسه، قال وزير المالية البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه يأمل أن يكون لوزراء مالية مجموعة السبع G7 بيان يُمكنهم من المضي قدمًا بخطى سريعة لتطبيق هذا الأمر.

زيادة عائدات روسيا من النفط

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنه على الرغم من انخفاض حجم صادرات النفط الروسية، فقد زادت عائدات صادراتها النفطية في يونيو بمقدار 700 مليون دولار مقارنة بشهر مايو؛ بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الصراع مع أوكرانيا.

رد روسيا

وكان القادة الغربيون قد اتفقوا في يونيو على استكشاف سقف للحد من المبلغ الذي يمكن لشركات التكرير والتجار دفع ثمن الخام الروسي، لكن موسكو قالت إنها لن تلتزم بها ويمكن أن تحبط الخطة بشحن النفط إلى دول التي لن تلتزم بسقف السعر.

وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع G7 سقفًا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

أما نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إن دول مجموعة أوبك+ وكذلك الهند والصين لا تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا، معتبرًا أن الفكرة برمتها سخيفة، ومحذرًا في الوقت نفسه من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

عواقب القرار على العالم

ويخاطر زعماء هذه الدول بجلب ارتفاع صاروخي للأسعار إذا طبقوا هذا القرار، وذلك وفقًا لوكالة روسيا اليوم، حيث قالت: يحذر خبراء ومسؤولون من تداعيات ذلك القرار.

وأضافت: حذر بنك جي بي مورغان من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى 380 دولارًا للبرميل، إذا قررت روسيا الرد على المساعي الغربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وقال البنك الأمريكي في تقرير نشر في وقت سابق، إن القيود على الأسعار قد تدفع روسيا لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا دون التسبب في أضرار جسيمة لاقتصادها.

وأفاد محللو البنك في مذكرة بأن السيناريو الأكثر سوءًا وهو انخفاض الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا، قد يدفع أسعار النفط إلى 380 دولارًا للبرميل.

ما هي مجموعة الـ G7؟

تتكون مجموعة الـ G7 من المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.