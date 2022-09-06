أعلنت سلطنة عمان، عن عودة الكهرباء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى جميع المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي.

عودة التيار الكهربائي

وقالت هيئة تنظيم الخدمات العامة العُمانية، في بيان صادر عنها: “تم إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاعات والموصولة بالشبكة الرئيسية المرتبطة”.

وأضافت الهيئة أنها شرعت بإجراء تحقيق مفصل مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات لتفادي حدوثها مستقبلًا.

تفاصيل الانقطاع

وكانت أجزاء من الشبكة الرئيسية للكهرباء في سلطنة عمان واجهت بعض الانقطاعات، مما أثر على قطاعات الطاقة والاتصالات والطيران

وقالت مطارات عمان في بيان إن العمليات في مطار مسقط الدولي تتأثر بشكل محدود جراء هذا العطل.

مسقط الأكثر تأثرًا

وأوضحت هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن أكثر المحافظات تأثرًا هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، شمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء.