أعلن الهلال مساء أمس الأربعاء عن عودة نجم خط الوسط عبدالإله المالكي للتدريبات، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف الحساب الرسمي لـ الهلال أن المالكي شارك في التدريبات بعد إنهائه لبرنامجه التأهيلي من الإصابة التي كان تعرض لها في الأول من فبراير الماضي خلال مباراة السعودية واليابان بتصفيات مونديال قطر 2022.

ولم يتواجد صاحب الـ28 عامًا في أي مباراة مع الهلال، منذ الانضمام إليه، في الميركاتو الشتوي الماضي “يناير 2022″، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

عودة عبدالإله المالكي:

جماهير الهلال أبدت سعادتها بعودة المالكي وذلك من أجل تدعيم خط وسط الفريق، في ظل غياب محمد كنو الموقوف لمدة 4 أشهر وتراجع مستوى سلمان الفرج مؤخرًا.

وربما يشارك المالكي مع المنتخب السعودي في مونديال قطر في نوفمبر المقبل بعد عودته للتدريبات.