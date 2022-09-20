يدخل الطلاب في جميع أنحاء المملكة أول إجازة مطولة منذ بداية العام الدراسي الجديد1444 هـ، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

إجازة لمدة 4 أيام

وسيبدأ الطلاب غداً إجازة لمدة أربعة أيام، تشمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، لتكون العودة لصفوف الدراسة يوم الأحد المقبل.

فيما ستكون إجازة موظفي الجهات الحكومية بمناسبة اليوم الوطني يوم الخميس المقبل، بالإضافة لإجازة نهاية الأسبوع.

إجازة اليوم الوطني للمدارس

وحددت وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444 هـ، إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس، فيما يكون الجمعة والسبت إجازة نهاية الأسبوع.