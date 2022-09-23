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تشكيل المنتخب السعودي ضد الإكوادور
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بخيراته الوفيرة، وشموخه الكبير؛ وطننا ماض بنا على مر السنين؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة تحتفي بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92 .

#هي_لنا_دار92
#صحيفة_المواطن

1h

مشاعر الفرح والسرور تغمر المواطنين والمقيمين في احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي
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رصد : @b_srab
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#اليوم_الوطني_السعودي_92 #هي_لنا_دار #صحيفة_المواطن

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العلم السعودي رمز الإعجاب في تويتر
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الجارديان: نظام الملالي يترنح
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أوبريتات وعروض للأطفال بالرياض
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غدًا بدء التقديم على وظائف الخارجية
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هدايا في مطار البحرين للسعوديين
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ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر
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نفخر بذكرى توحيد وبناء وطننا الغالي
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حصاد اليوم
وظائف
عبر نظام جدارة

غدًا بدء التقديم على وظائف الخارجية

2022-09-23 الساعة 8:02
غدًا بدء التقديم على وظائف الخارجية
المواطن - الرياض

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تبدأ وزارة الخارجية، غدًا السبت، تلقي طلبات التقديم على 210 وظائف (رجال/ نساء) في عدة تخصصات عبر نظام “جدارة”، بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة). ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م، وذلك عن طريق الرابط: https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx

أبرز التخصصات المطلوبة:

– الهندسة. – الترجمة. – الوثائق والمحفوظات. – القانون. – الإعلام. – التقنية. – المالية. – التعاون الدولي.

آلية التقديم:

1- الدخول على منظومة التوظيف جدارة. 2- التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح. 3- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. 4- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
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