غدًا بدء التقديم على وظائف الخارجية

تبدأ وزارة الخارجية، غدًا السبت، تلقي طلبات التقديم على 210 وظائف (رجال/ نساء) في عدة تخصصات عبر نظام “جدارة”، بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة). ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م، وذلك عن طريق الرابط: https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx أبرز التخصصات المطلوبة: – الهندسة. – الترجمة. – الوثائق والمحفوظات. – القانون. – الإعلام. – التقنية. – المالية. – التعاون الدولي. آلية التقديم: 1- الدخول على منظومة التوظيف جدارة. 2- التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح. 3- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. 4- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

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