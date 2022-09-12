أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية عن عودة المنافسات في إنجلترا بداية من الغد الثلاثاء، دون تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان قصر باكنجهام، أعلن مساء الخميس الماضي، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بريطانيا عن عمر ناهز الـ96 عامًا، مما أدى لتأجيل مباريات الجولة السابعة من البريميرليج التي كان من المقرر انطلاقها بداية من أول أمس السبت.

وذكرت رابطة كرة القدم الإنجليزية في بيانها أن الحداد على وفاة ملكة بريطانيا سيكون مقتصراً على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات بجانب ارتداء الـ22 لاعب في أرضية الملعب لشارات سوداء.

الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

أصبحت الجولة الثامنة مهددة بالتأجيل بسبب انشغال البلاد في تجهيز مراسم جنازة الملكة إليزابيث التي تبدأ من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام، خاصة أن الجولة الثامنة من المقرر لها البدء يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الشخصيات الرياضية في بريطانيا كانت اعترضت على تأجيل جولات البريميرليج وطالبوا بإقامتها مع الوقوف دقيقة حداد على روح الملكة بجانب ارتداء الشارات دون تأجيل المباريات.