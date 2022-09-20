قال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد: إن أي أرض تسجل بعد الفترة النظامية التي تبقى عليها 90 يومًا للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام تعد مخالفة ويترتب عليها غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

تسجيل عبر البوابة:

وأضاف الحماد، في مداخلة إلى برنامج التاسعة المذاع على قناة الإخبارية، أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي تُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية، بما فيهم مُلّاك الأراضي البيضاء المطورة في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.

غرامة ومخالفات:

ولفت إلى أن البرنامج يعكف مع أمانات مكة وجدة والدمام ووزارة العدل على استجلاب كافة البيانات وحصر الأراضي الخالية في النطاقات المذكورة، مؤكدًا أنه فور انتهاء الفترة النظامية وحال عدم تسجيل ملاك الأراضي والتزامهم بالنظام فسيقوم البرنامج بتسجيل الأراضي المخالفة وتسجيل الرسوم وإصدار المخالفات عليها.