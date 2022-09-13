أكد المحامي رياض السليمان أن غرامة جريمة غسل الأموال تصل إلى 50 مليون ريال.

فيديو | المحامي رياض السليمان: غرامة جريمة غسل الأموال تصل إلى 50 مليون ريال.. والأجنبي يرحل بعد قضاء محكوميته والمواطن يمنع من السفر بالمدة المحكوم بها عليه#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/NJXxX8JuPg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2022

الأجنبي والمواطن:

وأوضح السليمان خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن الأجنبي يُرحل بعد قضاء محكوميته أما المواطن يُمنع من السفر بالمدة المحكوم بها عليه.

حظر الجناية على الأصول

وأكدت النيابة في وقت سابق، أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، وذلك بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.

عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك عقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال وتتضمن الآتي:

1- السجن مدة تصل إلى 15 سنة.

2- غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.

3- مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.

4- منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.