كشف المستشار القانوني أحمد المحيميد، عقوبة من يسيء استخدام العلم السعودي، مشيرًا إلى أن العلم السعودي يحمل شعار راية التوحيد والدولة، لذلك كان من الضرورة تفعيل نظام العلم السعودي.

فيديو | المستشار القانوني أحمد المحيميد: عقوبة من يسيء استخدام العلم السعودي سيعاقب بغرامة 3000 ريال وسجن لمدة سنة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/r95oE5B9WB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن نظام العلم السعودي نص في مادته العشرين على أن كل من يهين علم الدولة أو شعارها الوطني أو راية التوحيد سيعاقب بغرامة قدرها 3000 ريال وسجن لمدة سنة.

وشدد على ضرورة احترام الشباب راية التوحيد والعلم الوطني وصور القادة حفظهم الله، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن أخلاق المواطن وأخلاقيات وآداب المجتمع.

وأشار إلى أنه ليس شرطًا أن يكون هناك عقوبات أو نظام، مضيفًا: “نحن نتحدث عن انتمائنا وشعورنا لهذه الدولة المعطاءة وأقل تقدير احترام شعار التوحيد واحترام قادتنا وصور المسؤولين”.

منع استخدام علم الدولة وصور القيادة على السلع والمنتجات:

إلى ذلك أصدرت وزارة التجارة قرارًا بمنع الأفراد والمنشآت التجارية من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة “السيفين والنخلة” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها.

وأكدت الوزارة قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.