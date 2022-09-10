أعلنت غرفة الرياض، مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف، عن توفر وظائف (رجال/ نساء) في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف:
|
المسمى الوظيفي
|
المؤهل
|
جهة التوظيف
|
حارس أمن
|
ثانوي
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
مندوب مبيعات
|
ثانوي
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
مسوق مبيعات
|
دبلوم قبل البكالوريوس
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
مهندس معماري
|
بكالوريوس
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
مشرف على مسكن
|
دبلوم قبل البكالوريوس
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
محاسب
|
دبلوم قبل البكالوريوس
|
شركة الأطعمة الذهبية لتجارة الأغذية
|
مسؤول الصحة والسلامة
|
دبلوم قبل البكالوريوس
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
دعم فني تقنية المعلومات
|
دبلوم قبل البكالوريوس
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
أمين مخزن
|
دبلوم قبل البكالوريوس
|
شركة صناعات العزل العربية – عوازل
|
طاقم خدمة زبائن
|
ثانوي
|
شركة المطاعم الأهلية
|
مضيف استقبال
|
ثانوي
|
شركة المطاعم الأهلية
|
محاسب (كاشير)
|
ثانوي
|
شركة مطعم خمسون فاكهة للتقديم الوجبات
|
محاسب مالي
|
بكالوريوس
|
شركة صندوق الدعائم للفعاليات الترفيهية
|
أخصائي تسويق
|
بكالوريوس
|
شركة جوهرة السعد للخدمات التجارية
|
أخصائي إدارة نقد
|
بكالوريوس
|
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|
أخصائي مالية
|
بكالوريوس
|
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|
المحاسبة / محاسب
|
بكالوريوس
|
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|
مدير محفظة
|
بكالوريوس
|
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|
مهندس ميكانيكا
|
بكالوريوس
|
شركة بواني العمران للمقاولات
|
مساعد مدير
|
بكالوريوس
|
شركة محترفون اتصال التجارية
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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