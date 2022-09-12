أعلنت غرفة محافظة المجمعة توفر 50 وظيفة إدارية وهندسية وفنية (رجال / نساء) للعمل في القطاع الخاص بمحافظة المجمعة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- وظائف فنية:

– فني كهربائي

– فني ميكانيكي معدات.

– فني ميكانيكي.

– فني مختبرات كيمائية.

– عامل تغليف.

– عامل تعقيم.

– مشرف المخزن.

– مشرف استقبال.

– كاتب استقبال.

– مشرف خط إنتاج.

– مساعد مشرف.

– مشرف خدمات.

– مشرف ضمان الجودة.

– مشرف سلاسل إمداد أو مشتريات.

– مسؤول عمليات إنتاج.

– فاحص جودة.

– أمن وسلامة.

– حارس امن.

– أمين مستودع.

– مشغل ماكينة.

– مشغل إنتاج.

– سائق شاحنة.

– موظف تشغيل الألعاب.

2- وظائف إدارية:

– محاسب.

– موظف خدمة عملاء.

– مسؤول غرفة التحكم.

– أخصائي تسويق.

– أخصائي مبيعات.

– أخصائي فعاليات.

– مساعد إداري.

– مساعد دعم التكنولوجيا والمعلومات.

– مسؤول البيئة والصحة والسلامة.

– منسق التدريب.

– مساعد تكنولوجيا المعلومات.

– مسؤول نظام التكنولوجيا والمعلومات.

– مخطط.

– أخصائي المشتريات.

– موظف موارد بشرية.

– مراقب.

– مراقب جودة.

– مشرف سلامة عامة.

– مسؤول بيئي.

– أخصائي ضمان الجودة.

3- وظائف هندسية:

– مهندس كهربائي.

– مهندس سلامة.

– مهندس المعايير والتحقيق.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس صيانة.

– مهندس مدني.

– مهندس إنتاج.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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