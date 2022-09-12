أعلنت غرفة محافظة المجمعة توفر 50 وظيفة إدارية وهندسية وفنية (رجال / نساء) للعمل في القطاع الخاص بمحافظة المجمعة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- وظائف فنية:
– فني كهربائي
– فني ميكانيكي معدات.
– فني ميكانيكي.
– فني مختبرات كيمائية.
– عامل تغليف.
– عامل تعقيم.
– مشرف المخزن.
– مشرف استقبال.
– كاتب استقبال.
– مشرف خط إنتاج.
– مساعد مشرف.
– مشرف خدمات.
– مشرف ضمان الجودة.
– مشرف سلاسل إمداد أو مشتريات.
– مسؤول عمليات إنتاج.
– فاحص جودة.
– أمن وسلامة.
– حارس امن.
– أمين مستودع.
– مشغل ماكينة.
– مشغل إنتاج.
– سائق شاحنة.
– موظف تشغيل الألعاب.
2- وظائف إدارية:
– محاسب.
– موظف خدمة عملاء.
– مسؤول غرفة التحكم.
– أخصائي تسويق.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي فعاليات.
– مساعد إداري.
– مساعد دعم التكنولوجيا والمعلومات.
– مسؤول البيئة والصحة والسلامة.
– منسق التدريب.
– مساعد تكنولوجيا المعلومات.
– مسؤول نظام التكنولوجيا والمعلومات.
– مخطط.
– أخصائي المشتريات.
– موظف موارد بشرية.
– مراقب.
– مراقب جودة.
– مشرف سلامة عامة.
– مسؤول بيئي.
– أخصائي ضمان الجودة.
3- وظائف هندسية:
– مهندس كهربائي.
– مهندس سلامة.
– مهندس المعايير والتحقيق.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس صيانة.
– مهندس مدني.
– مهندس إنتاج.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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