رفض اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النصر التعليق على قرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد باستبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في معسكر سبتمبر، وذلك بعد مشاركته في مباراة الباطن ضد النصر.

وتحدث غريب لـ قناة SSC قائلًا: “اللهم لك الحمد على الفوز في مباراة الباطن ضد النصر، الفوز يعطينا دافعًا للمباراة القادمة، رسالتي مساعدة الفريق وأتطلع لأكون أفضل”.

وتابع: “كان لا بد من الفوز لأنه توجد فترة توقف وسيكون دافعًا لنا وفي صالحنا بعد التوقف، لا أرد على أحد وهدفي دعم زملائي اللاعبين”.

وكان المدرب رينارد قرر ضم محمد كنو لاعب الهلال وهو موقوف لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع نادي النصر، بجانب استبعاد الحارس عبدالله المعيوف وهو متألق مع الهلال بالفترة الحالية وكان سببًا في فوز أزرق الرياض بكأس سوبر لوسيل الجمعة الماضية.

كذلك قرر رينارد استبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النصر رغم توقعات الكثير من الجماهير والنقاد بتواجده في قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر.

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

إلغاء هدف لـ غريب في مباراة الباطن ضد النصر

وفي سياق آخر، ألغى الحكم التشيلي روبيرتو توبار هدفًا للاعب عبدالرحمن غريب، قام بإحرازه في شباك نادي الباطن خلال الشوط الأول من أحداث مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الخبير التحكيمي سعد الكثيري تحدث لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “هدف عبدالرحمن غريب تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي أشارت لخروج الكرة خط التماس بكامل محيطها”.