أكد الدكتور خالد النمر، أستاذ المسرطنات، أن هناك دراسة خلصت إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم مرتين يومياً تزيد لديهم نسبة الإصابة بالسكري/مرحلة ماقبل السكري بنسبة 55%.

خلل بتوازن البكتيريا:

وتابع النمر في تغريدة له عبر تويتر، أن غسول الفم يُخل بتوازن البكتيريا النافعة في الفم التي تنتج أكسيد النيترك Nitric Oxide الذي يساعد في تنظيم الإنسولين في الجسم.

قلل غسول الفم:

ونصح أستاذ المسرطنات بالقول: قلل من غسول الفم لأنه دواء وليس للاستخدام اليومي.

أقراص لعلاج السكري:

في سياق آخر، ابتكر علماء من جامعة كولومبيا البريطانية أحدث طريقة لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين، من خلال أقراص يتم تناولها عن طريق الفم للتخلص من المرض.

وقد تمكن العلماء من زيادة سرعة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم ـ وفق ما أعلنته مجلة ساينس ريبورتس ـ.

أقراص الأنسولين أقل فعالية

وقد أثبتت الدراسات أن استخدام أقراص الأنسولين عن طريق الفم كانت أقل فعالية، لأن الهرمون يتراكم في المعدة ولا يصل إلى الكبد، إلا أنه وفقًا للدراسة الجديدة فمن المقرر إطلاق الأنسولين خلال 30-120 دقيقة بدلاً من 2-4 ساعات.