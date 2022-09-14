يسعى مشاهير الفلس جاهدين للفت الأنظار إليهم بأي شكل وبكل طريقة، وسط غضب متواصل من المواطنين الذين يتخوفون من اتخاذ الأجيال الجديدة من هؤلاء المشاهير قدوة لهم.

وعبر وسم مشاهير الفلس على موقع تويتر، طالب مواطنون اليوم الأربعاء، بتجاهل المشاهير الذين لا يقدمون أي محتوى هادف، مع توعية الشباب والمراهقين لعدم انخراطهم أو استغلالهم أو توجيه أفكارهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

البعد عن السلبيات:

وقال حمود العتيبي: مشاهير الفلس أكلت الأخضر واليابس وتمرجلوا مع الرجاجيل ، ونحن جالسين، لكل مرحلة لها أدوات ومتطلبات لا يمكن نكرانها شئنا أم أبينا فلابد من مواكبة مثل هذا التغيرات مع ضرورة التركيز على الإيجابيات والبعد عن السلبيات ومايخدش الحياء والعفة.

أما حسين القحطاني فقال: مشكلة مجتمعنا متناقض، هم من يصنعون مشاهير الفلس ثم بعد ذلك يغضبون ويزعلون إذا تصرف تصرف ما يعجبهم، إذا كنتم أنتم من صنع المشهور فتقبلوا بسقطاته وتتحملون معه المسؤولية، أو تجاهلوهم وكأنهم غير موجودين وهم بأنفسهم سوف يذوبون ويختفون كما بدأوا.

عالة على المجتمع:

وعلق محمد الحكيم بالقول: مشاهير الفلس أصبحو عالة على المجتمع لابد من إعادة تنظيم هذه الفئة حتى يصبح لدينا محتوى هادف يستفيد منه المتلقي ما نشاهده هو عملية جمع أموال من خلال الإعلانات.

وقال أبو عاصم: كثر الكلام عن مشاهير الفلس (المشهور الخاوي بلا محتوى) وبالرغم من ذلك إلا إنهم في ازدياد لأن المعنيين بتلك التحذيرات هم الشباب المراهقين بالدرجة الأولى وهؤلاء ليسوا من متابعي القنوات الإعلامية ولا التغريدات اليومية.. والحل هو مجابهتهم بنفس وسائلهم لمن عنده القدرة.