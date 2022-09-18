يثير غياب الأرصفة واللوحات المرورية التي تحدد مسارات الطرق، بدوار الشرفة في مدينة نجران، قلق السائقين والأهالي هناك.

فيديو | مراسلنا علي زينان: دوار الشرفة في نجران يخلو من اللوحات وحتى الأرصفة التي تحدد مسارات الطريق .. والأهالي يطالبون بمنع التجاوزات الحاصلة التي قد تتسبب بحوادث خطيرة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8qE03yx163 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2022

ورصدت قناة “الإخبارية” الشكوى، حيث يقع دوار الشرفة على طريق الأمير سلطان، ويرتبط معه من الناحية الشمالية بطريق المركب الذي يربط بينه وبين الملك عبدالعزيز، ويفتقد لأبسط وسائل السلامة مثل اللوحات والأرصفة التي تحدد مسارات الطرق التي ترتبط حول هذا الدوار.

الدخول العشوائي للمركبات:

كما أن هناك خطرًا آخر، وهو الدخول العشوائي لجميع المركبات ومستخدمي الطريق من قبل الأحياء المحيطة بالدوار أو حتى المراكز التجارية التي تحيط به، فضلًا عن المطبات الاصطناعية التي لا ترقى إلى ما يستدعي لتخفيف السرعة.

مناشدة حل المخاطر:

وأوضحت قناة “الإخبارية”، أن هذا الدوار يقع بمنطقة الشرفة الحيوية جدًّا، حيث توجد مستشفى نجران العام، ما يجعله يشهد حركة مرورية عالية في أوقات مختلفة من اليوم، لافتة إلى أن أهالي نجران تناشد الجهات المعنية الوقوف على هذه المخاطر وحلها.