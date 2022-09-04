يبدو أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر أصبح يُعاني بشكل كبير متأثرًا بغياب البرازيلي تاليسكا في أول جولتين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان أصفر الرياض فاز على الوحدة بالجولة الأولى، ثم خسر أمام نادي التعاون بالجولة الثانية مساء أمس السبت.

وتسبب غياب تاليسكا في معاناة أصفر الرياض هجوميًا في أول جولتين، حيث سجل هدفًا واحدًا أمام الوحدة ولم يسدد على مرمى التعاون في الجولة الثانية.

وكان عدد التسديدات في وجود تاليسكا في آخر مباراتين لـ النصر بالموسم الماضي كان 12 تصويبة منها 5 تصويبات فقط لـ تاليسكا.

ملخص مباراة النصر والتعاون

وفي مباراة النصر والتعاون، بدأ اللقاء بشكل هادئ بين الفريقين، دون وجود لأي فرصة خطيرة منهما.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وظلت الإثارة مستمرة بين الفريقين، حيث سجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفًا لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ92، لكن الحكم البيروفي كيفن أورتيجا ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولكن رفض سميحان النابت الاستسلام، ليُسجل هدف الفوز لـ التعاون بالدقيقة الـ102 من عمر المباراة، ليخطف سكري القصيم الـ3 نقاط بشكل مثير.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أصفر الرياض عند 3 نقاط في ترتيب دوري روشن السعودي.