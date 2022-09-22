كشف فؤاد أنور لاعب نادي الشباب السابق، عن سبب تفضيله في الفترة الأخيرة لفريق النصر أكثر من الشباب، قائلًا “أحببته على كبر”.

فيديو | فؤاد أنور ردا على أحمد الشمراني : أحببت النصر على كبر#المنتصف pic.twitter.com/l8qUzgd3UA — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 21, 2022

ارتياح مع الجمهور

وأوضح أنور خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه لا يمكن أن ينسى ما قدمه مع فريق الشباب لكنه وجد ارتياحه مع جمهور النصر، حتى أنه أصبح لا يحلل إلا مبارياته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

حب على كبر

وأشار إلى أن ميله باتجاه فريق النصر ليس بسبب وجود مشكلات مع نادي الشباب ولكنه جاء “حب على كبر”.