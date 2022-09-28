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يقلص الشهية

فائدة للفطور الدسم

2022-09-28 الساعة 12:39
فائدة للفطور الدسم
المواطن - متابعة

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أكدت دراسة حديثة أن وجبات الإفطار الدسمة أفضل للتحكم في الشهية، وأفادت الدراسة بأن الناس يحرقون السعرات الحرارية ذاتها، أيا كان توقيت تناول الوجبة الرئيسية خلال اليوم. فهل فعلاً تتقلص الشهية، عقب تناول الفرد وجبة دسمة صباحاً؟

مستويات الشهية: 

الاختلاف الرئيس وفق الدراسة، يتمثل في مستويات الشهية التي يمكن للإنسان الحدّ منها والتحكم بها من خلال فطور صحي دسم، لأن شهية الإنسان تنخفض بشكل ملحوظ بعد الحصول على وجبة غنية بكل العناصر التي يحتاجها الجسم بكمية كافية منذ الصباح، مما يخفف الشعور بالجوع ويساعد على الالتزام بنظام غذائي صحي بقية اليوم.

افطر ملكاً

وقالت خبيرة التغذية العلاجية حنين السالم إن تناول وجبة إفطار دسمة تمكن من ضبط مستوى السكر في الدم والأنسولين مما يقلل الشهية، ويحد من اشتهاء الحلويات على مدار اليوم، معتبرة أن هذه الدراسة تدعم المقولة التي تقول “افطر ملكاً وتغدى أميراً وتعشى عشاء الفقراء”، فتناول الطعام بهذا الإيقاع يكون متلائماً مع وتيرة الساعة البيولوجية للجسم. وبينت حنين السالم بحسب سكاي نيوز، أن هناك نوعان من الناس، من يهملون تماماً وجبة الفطور وينشغلون بالعمل وغيره، مما ينتج عنه هبوط حاد في مستوى سكر الدم، وهذا ما يجعلهم يقعون في النهم ويتناولون كميات من السعرات الحرارية التي تفوق احتياجاتهم اليومية، وهناك النوع الآخر من الناس ممن يستبدلون فطور الصباح بوجبات خفيفة مثل قهوة مع قطعة “كيك” أو شكولاتة أو غيره، وهي من أسوء الأنواع الغذائية التي نكسر عن طريقها صيامنا بعد ساعات نوم طويلة.
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