أعلنت شركة فايزر للأدوية، بدءها في المراحل الأخيرة من التجارب الأمريكية للقاح الإنفلونزا بنفس تقنية لقاح فيروس كورونا.

تفاصيل التجربة

ونقلت قناة “العربية” عن وكالة “رويترز” أن فايزر بدأت في المراحل الأخيرة من هذه التجارب الأمريكية، حيث خضع المشاركون فيها لجرعات لقاح الإنفلونزا، والذي يعتمد على نفس التقنية المستخدمة في لقاح كورونا.

ويشمل المشاركون في التجارب 25 ألف مريض، حيث تعد هذه الدراسات من بين أولى الدراسات من هذا النوع.

ارتفاع وفيات الإنفلونزا في أمريكا

وتتسبب الإنفلونزا في وفاة ما بين 12000 إلى 52000 حالة في الولايات المتحدة كل عام، لذلك يجب تغيير وتطوير اللقاحات المستخدمة في علاجه سنويًا قبل موسم الإنفلونزا مع استمرار تطور الفيروسات المنتشرة.