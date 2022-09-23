فايز المالكي يطلب الدعاء لمشاري

جمهور فايز المالكي يتفاعل:

شفاء لا يغادر سقمًا:

طلب الفنان فايز المالكي من متابعيه ومحبيه الدعاء بالشفاء لأحد المرضى دون أن يفصح عن تفاصيل حالته الصحية. ونشر المالكي عبر حسابه على تويتر صورة المريض وعلق عليها بالقول: “أسال الله يا مشاري أن يقومك بالصحة والعافية.. أسالكم بالله الدعاء له بالسلامة والعافية”.وعلى الفور تفاعل جمهور المالكي بالدعاء للمريض حيث قال الكاتب يعقوب محمد إسحاق: “أدعو الله أن يمنحه الشفاء العاجل” فيما قال عطية الزهراني: “اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس عنه واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا”.بدوره شارك علي الشهري في الوسم بالقول: “أسأل الله العلي رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا”. وقال أبو ياسر الزهراني: “نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا ويلبسه ثوب الصحة والعافية وما يشوف بأس طهور إن شاء الله والله يرفع عنه ما أصابه عاجلًا غير آجل”. فيما قال محمد الزامل: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بهذي الساعة المباركة أن يشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا ويقر أعين ذويه بخروجه سالمًا معافًى”.