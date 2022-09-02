استحدثت فتاة سعودية في مهرجان العودة إلى الرياض أدوات قرطاسية منقوشة برسوم تراثية، وعناصر للهوية العربية، وحولتها إلى تصاميم مطبوعة على الهدايا والمستلزمات المدرسية المعروضة للاقتناء أمام زوار المهرجان الذي يعدُّ الأولَ من نوعه في المملكة.

أنماط مبتكرة:

وتهدف الفتاة السعودية سارة الغامدي من خلال متجرها “سين” إلى تغيير أنماط تصاميم القرطاسية العربية المتعارف عليها لأشكال جديدة تتناسب مع أذواق واهتمامات زوار المهرجان، حيث استلهمت تصاميمها من التراث المحلي، ودمجته بطابع عصري تُنعشه الألوان.

ويضم الرواق المخصص لـ”سين” في مهرجان العودة إلى الرياض منتجات متنوعة، مثل التقاويم، والحقائب القماشية، والهدايا المتنوعة المنقوشة بكتابات عربية، وخطوط تراثية متنوعة تمثل جزءًا من ثقافة المنطقة.

ويتميز التقويم الهجري في متجر “سين” بتصاميمه وألوانه وخياراته التي حصدت اهتمام الزوار، حيث جاء بأشكال مختلفة، منها ما يعلق على الحائط، وما يظهر على شكل كتاب، بعبارات متنوعة تستمد جمالها من الخطوط العربية المميزة.

مهرجان العودة إلى الرياض:

يذكر أن مهرجان العودة إلى الرياض تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر، ويستقبل زواره طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming