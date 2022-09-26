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فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى

2022-09-26 الساعة 3:46
فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية المرضى وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/٦م.

ما هو برنامج فني رعاية المرضى؟

يؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

  1. سعودي/ـة الجنسية
  2. ليس على رأس العمل
  3. شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:
    • أحياء
    • أحياء دقيقة
    • تقنية حيوية
    • فيزياء
    • كيمياء
    • كيمياء حيوية

المستندات المطلوبة للقبول:

  1. شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
  2. السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
  3. صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.
  4. في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة.
  5. يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وأن تكون جميع البيانات واضحة وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولًا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على استيفاء شروط القبول أعلاه. ثانيًا: تتم المفاضلة بين الطلبات على درجة اللغة الإنجليزية والمعدل التراكمي.
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