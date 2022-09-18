أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1443 / 1444هـ، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa .

دعم الصناعة المحلية

وتُعد الدفعة المتقدمة للقبول الثانية والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يُعد معهداً غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

مدة التدريب

يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.