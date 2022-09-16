قدم البابا فرنسيس رأيه الديني بشأن بيع الأسلحة إلى أوكرانيا ومدى مشروعية ذلك الأمر من الناحية الأخلاقية والدينية.

فتوى البابا فرنسيس

وقال البابا إنه “قد يكون من المقبول أخلاقيا بيع أسلحة لأوكرانيا، إذا تم استخدامها في الدفاع عن النفس أما إذا كان البيع بهدف لإطالة أمد الحرب فلا يجوز”.

وقال بابا الفاتيكان في معرض رده على سؤال من أحد الصحفيين على متن الطائرة البابوية القادمة من كازخستان: “إن قرار بيع الأسلحة هو قرار سياسي، يمكن أن يكون مقبولا أخلاقيا إذا تم القيام به بشكل أخلاقي”.

وتابع في هذا السياق قائلا: “أمر غير أخلاقي إذا تم ذلك بقصد إثارة المزيد من الحرب، أو بيع الأسلحة، أو التخلص من أسلحة لم تعد هناك حاجة إليها”، مشيرا إلى أن “الأخلاق تحددها الدوافع”.

الحوار غير مستبعد

ولم يستبعد البابا الجلوس على طاولة المفاوضات في أي وقت من الحرب داعيًا إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية، داعيًا إلى الإصرار على المحاولات الرامية إلى تحقيق السلام حول الوضع في أوكرانيا من خلال الحوار.

وفي إجابته على سؤال حول الحرب في أوكرانيا، قال بابا الفاتيكان إن “الحوار مهم”، معربا كذلك عن عدم استبعاده ” الحوار مع أي قوة في حالة حرب، حتى لو كانت هي المعتدية”.