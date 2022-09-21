أعلنت أمانة جدة عن طرح عدة فرص استثمارية متنوعة بمختلف الأنشطة عبر بوابة فرص.

تطبيق فرص:

ودعت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى التعرف بكل جديد عبر تطبيق فرص من خلال الرابط التالي: هنا.

وتقدم بوابة فرص حزمة من الخصائص والمميزات تتضمن: شراء الكراسات والتقديم على المنافسات الاستثمارية، وتوقيع العقود إلكترونياً، التقديم على طلبات التأجير المؤقت والحصول على الموافقة وتوقيع العقد، تسليم واستلام المواقع الاستثمارية رقمياً، التقديم على طلبات استئجار مواقع أبراج الاتصالات والحصول على العقود والرخص التشغيلية رقمياً، إضافة إلى تقديم المقترحات الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات، وخدمات مساندة مختلفة ومتنوعة.

مزايا وحلول مبتكرة:

وتوفر بوابة فرص مزايا وحلولاً مبتكرة لمساعدة المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية والحصول عليها، والاستفادة منها بكل يسر وسهولة، منها: تحديد الموقع الجغرافي للفرصة، فرز الفرص حسب النشاط، فرز الفرص حسب الأمانة أو البلدية، والاطلاع على الكراسة إلكترونياً، كما تتيح المنصة خدمة الحصول على الإشعارات وقائمة الاهتمامات.

وتهدف بوابة الاستثمار البلدي إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية في عمليات وإجراءات الاستثمار البلدي، وتوحيد وتسريع عمليات وإجراءات الاستثمار البلدي.