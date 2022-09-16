ألغت فرنسا العديد من الرحلات الداخلية والدولية، اليوم الجمعة، بعد أن بدأ مراقبو الحركة الجوية إضرابًا على الصعيد الوطني بسبب الرواتب والتوظيف.

تعطل الحركة الجوية في فرنسا

وكانت هيئة الطيران المدني الفرنسية حذرت من أن الحركة الجوية المحلية سوف تتعطل بشدة مع إلغاء العديد من الرحلات. ونصحت السلطات المسافرين بتأجيل رحلاتهم إن أمكن.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية في بيان إنها ألغت 55٪ من رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى و10٪ من رحلاتها الطويلة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد المزيد من التأخيرات وإلغاءات في اللحظة الأخيرة.

باريس تطفئ الأنوار ترشيدًا للطاقة

وكانت العاصمة الفرنسية أعلنت أنها تعتزم إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد، حيث سيتم إغلاقه عند الساعة 11:45 بدلًا من الواحدة بعد منتصف الليل.

كما سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من 23 سبتمبر، بينما ستنخفض درجة حرارة المياه في المسابح من 26 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية، وسيتم خفض التدفئة في المباني العامة إلى 18 درجة مئوية.