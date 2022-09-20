تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، من إنهاء معاناة طفلة من سرطان الدم الحاد ولله الحمد.

تعافي الطفلة

وبينت صحة جازان أن الطفلة كانت تعاني من أعراض نقص الدم والصفائح الدموية، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين إصابة الطفلة بسرطان الدم الحاد، الأمر الذي أدى إلى سرعة عمل خطة علاجية لها بالعلاج الكيماوي بحسب الترتيب والإجراء العلاجي، وبإشراف فريق طبي من قسم أمراض الدم وأورام الأطفال, موضحة أن الطفلة غادرت المستشفى بعد عامين ونصف من العلاج الكيماوي وتعافيها من المرض ولله الحمد.

عدد المستفيدين

يُذكر أن مركز أمراض الدم بالمستشفى قدم خدماته لـ 5181 مستفيداً خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة رعاية اليوم الواحد 1590 مستفيداً، كما قُدمت الخدمات الصحية عن طريق العيادات لـ 3591 مستفيداً، فيما بلغ عدد المنومين 699 مريضاً.