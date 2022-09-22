كشف خبير الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، أن اليوم يشهد انتهاء فصل الصيف واستقبال الخريف، وذلك بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وداع الصيف

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “اليوم الخميس 22 سبتمبر نودع الصيف فلكيًا ونستقبل فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الاستواء”، موضحًا أن في هذا اليوم أيضًا يتساوى الليل والنهار ثم يزداد الليل على حساب النهار.

وأضاف “كما تشرق فيه الشمس عند درجة 90، وهو فرصة لمن يرغبون في التعرف على نقطة الشرق الحقيقي بدقة وكذلك الغرب الحقيقي، ويوجد به الوسم أفضل وقت للأمطار”.

تساوي الليل والنهار

وأوضح الحصيني أن تساوي الليل والنهار يتم على مرتين كل عام أولها في 21 مارس وتسمى بـ”الاعتدال الربيعي” والثانية في 22 سبتمبر والتي يُطلق عليها اسم “الاعتدال الخريفي”.

وأرجع سبب حدوث هذه الظاهرة إلى وقوع الشمس وتعامدها فوق خط الاستواء، وعلى حسب الموقع الفلكي يكون اليوم الذي يتساوي فيه الليل والنهار.