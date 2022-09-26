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الترفيه
حصاد اليوم
الرياض تصدرت العدد الأكبر

فعاليات الترفيه تحقق رقمًا قياسيًا

2022-09-26 الساعة 4:52
فعاليات الترفيه تحقق رقمًا قياسيًا
المواطن - الرياض

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انطلاقًا من الدور المناط بها في الترخيص لقطاع الترفيه في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بلوغ عدد الفعاليات الخاصة باليوم الوطني الـ 92، إلى أكثر من 870 فعالية وعرضًا؛ وذلك في رقم قياسي جديد يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموًا مطردًا بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

إحصائية فعاليات الترفيه

وفي إحصائية أعلنت اليوم توضح زيادة المعروض الترفيهي في المملكة، بلغ عدد التصاريح التي صدرت للفعاليات لمناسبة اليوم الوطني موزعة على مناطق المملكة حيث تصدرت منطقة الرياض العدد الأكبر من التراخيص بـ 303 تصاريح، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 207 تصريحات، بعدها جاءت المنطقة الشرقية بـ 159 تصريحًا. وبلغ عدد التصاريح في عسير 42، والقصيم 32، وجازان 31، وتبوك 27، والمدينة المنورة 24، وحائل والجوف 13 تصريحًا لكل منهما. فيما كان عدد التصاريح في الباحة 9 تصاريح، ونجران 6 تصاريح، و4 تصاريح في الحدود الشمالية.

بوابة الترفيه الإلكترونية

وتعد الهيئة العامة للترفيه الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة، حيث يتم ذلك عبر بوابة الترفيه الإلكترونية، التي أنشئت لتقدم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات. وتعمل البوابة على تسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية على اختلاف أنواعها، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.
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