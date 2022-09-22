أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – اليوم- فعالياتِ اليوم الوطني 92، “هي لنا دار “، وذلك في مركز المعارض في العاصمة المقدسة، وتستمر إلى يوم السبت 24 سبتمبر، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة .

وتستقبلُ الفعالية زوارها، الساعة الخامسة والنصف من عصر الخميس، بعرض الخيل والفرسان بزيهم السعودي وجدارية للرسم الجرافيتي من إبداع مواهب شابة من مكة المكرمة، كما تشهد عروضاً فلكلورية تمثل مناطق مختلفة من المملكة، وتضمُّ الفعالية أركاناً تحتوي أزياء ومقتنيات شعبية من أرجاء الوطن، إضافة إلى ركن خاص للحارة المكية القديمة بكل تفاصيلها.

تفاصيل الفعاليات

وتشارك الجهات الحكومية والخاصة بمعارض إثرائية، منها: ركن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشمل عروضاً عن توسعة المسجد الحرام وكسوة الكعبة، وتستعرض رابطة العالم الإسلامي تاريخ المملكة في خدمة القرآن والسنة من خلال أفلام مرئية ومجسمات وشاشات لمس تفاعلية، فيما يقدم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة صوراً للملوك في الحرم المكي والحرم النبوي، كما يعرض متحف دار الفنون الإسلامية مقتنيات خاصة بالمؤسس وتاريخ المملكة، وتستخدم شركة كدانة للتنمية والتطوير تقنية الواقع الافتراضي لعرض مشاريعها في المشاعر المقدسة.

وتضمُّ الفعالية أنشطة ثقافية وفنية بمشاركة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في مكة المكرمة “جسفت”، وعرضاً للرسم على الرمل يحكي تاريخ المملكة والتطور الذي شهدته بقالب فني مميز، كما تعيد الماضي بمشاركة الحكواتي الذي يسرد شيئاً من تاريخ المملكة بأسلوب مشوق.

وتتضمن الفعالية منطقة خاصة بترفيه الطفل تحتوي على ركن لـ “الروبوتات” والحساب الذهني والرسم على الوجه وغيرها من الأنشطة الترفيهية, بالإضافة إلى عروض مسرحية للأطفال ومسابقات وطنية، و”أوبريت” وطني يقدمه أطفال جمعية “كهاتين” الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة.

