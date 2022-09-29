Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع انطلاقه اليوم

فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

2022-09-29 الساعة 3:46
فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، اليوم الخميس، أبوابه للزوار بواجهة الرياض، تحت شعار “فصول الثقافة”.

احتفاء بالثقافة

وقال متحدث وزارة الثقافة عبد الرحمن المطوع في تصريحات لـ”نشرة التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن المعرض يحتفي بالثقافة من منظور شامل على كافة مسارات الإبداع الثقافي والفني، ويشارك فيه كبار المبدعين السعوديين والعرب والدوليين، وذلك من خلال برنامج ثقافي مليئ بالأنشطة الإبداعية تلبي تطلعات محبي الثقافة وعشاق القراءة وتضمن استمرار توهج المعرض.

منصة ثقافية بارزة

وأضاف المطوع أن معرض الرياض يعتبر منصة ثقافية وطنية بارزة، ويعتبر من أقوى المنصات الإقليمية لتداول الكتاب، مؤكدًا أن تعزيز نجاحه هو هدف في حد ذاته، بالإضافة إلى دعم صناعة الكتاب وتشجيع القراءة وتوفير الكتب في مختلف مسارات المعرفة. وأشار إلى أن المعرض يوجد به فصول ثقافية مجتمعة في مقر واحد لكافة شرائح المجتمع، كما يقدم فعاليات متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.

تونس ضيف شرف

ويستمر المعرض حتى السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، تعد جمهورية تونس ضيف الشرف فيه، وسط مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة تمثل 32 دولة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه
غرائب

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه

غرائب
البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...
السعودية اليوم

البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...

السعودية اليوم
انطلاق أولى جولات رالي عسير
الرياضة

انطلاق أولى جولات رالي عسير

الرياضة
طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...
السعودية اليوم

طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11
تكنولوجيا

واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11

تكنولوجيا
الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...
السعودية اليوم

الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...

السعودية اليوم
زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...
السوق

زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...

السوق
شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...
السعودية اليوم

شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه