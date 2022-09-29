فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

فيديو | متحدث وزارة الثقافة عبد الرحمن المطوع: فعاليات متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع تصاحب معرض الرياض الدولي للكتاب#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/eBCwkprPFc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 28, 2022

احتفاء بالثقافة

منصة ثقافية بارزة

تونس ضيف شرف

يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، اليوم الخميس، أبوابه للزوار بواجهة الرياض، تحت شعار “فصول الثقافة”.وقال متحدث وزارة الثقافة عبد الرحمن المطوع في تصريحات لـ”نشرة التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن المعرض يحتفي بالثقافة من منظور شامل على كافة مسارات الإبداع الثقافي والفني، ويشارك فيه كبار المبدعين السعوديين والعرب والدوليين، وذلك من خلال برنامج ثقافي مليئ بالأنشطة الإبداعية تلبي تطلعات محبي الثقافة وعشاق القراءة وتضمن استمرار توهج المعرض.وأضاف المطوع أن معرض الرياض يعتبر منصة ثقافية وطنية بارزة، ويعتبر من أقوى المنصات الإقليمية لتداول الكتاب، مؤكدًا أن تعزيز نجاحه هو هدف في حد ذاته، بالإضافة إلى دعم صناعة الكتاب وتشجيع القراءة وتوفير الكتب في مختلف مسارات المعرفة. وأشار إلى أن المعرض يوجد به فصول ثقافية مجتمعة في مقر واحد لكافة شرائح المجتمع، كما يقدم فعاليات متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.ويستمر المعرض حتى السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، تعد جمهورية تونس ضيف الشرف فيه، وسط مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة تمثل 32 دولة.