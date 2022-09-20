أعلنت الجمعية الفلكية بجدة اليوم، عن أول أيام فصل الخريف في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي لكوكبنا.

يحدث الاعتدال الخريفي 2022 🍂 يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 الساعة 04:03 ص بتوقيت مكة ( 01:03 ص بتوقيت غرينتش) في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي لكوكبنا حيث ستكون الشمس على خط الاستواء مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا. pic.twitter.com/SL5XK6agvq — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) September 20, 2022

وأشارت إلى الاعتدال الخريفي 2022 يبدأ يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في الساعة 04:03 ص بتوقيت مكة و01:03 ص بتوقيت غرينتش.

وأوضحت أن الشمس ستكون على خط الاستواء مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا.