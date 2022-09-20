يحدث الاعتدال الخريفي 2022 🍂 يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 الساعة 04:03 ص بتوقيت مكة ( 01:03 ص بتوقيت غرينتش) في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي لكوكبنا حيث ستكون الشمس على خط الاستواء مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا. pic.twitter.com/SL5XK6agvq
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) September 20, 2022
طقس اليوم
من ناحية أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
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