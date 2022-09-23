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فنادق أكور أبراج الساعة تحتفل باليوم الوطني

2022-09-23 الساعة 1:44
فنادق أكور أبراج الساعة تحتفل باليوم الوطني
المواطن - الرياض

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تحتفل مجموعة فنادق أكور أبراج الساعة (فندق ساعة مكة فيرمونت، فندق قصر مكة رافلز، فندق مكة سويس أوتيل، فندق سويس أوتيل المقام مكة) من قلب العاصمة المقدسة مكة المكرمة باليوم الوطني (92) تحت شعار (هي لنا دار) حيث شمل الاحتفال على عروض متنوعة ومسابقات وجوائز على الإقامة وشاشات عصرية تعرض قصة نشأة الدولة السعودية.

مشاركة كبيرة: 

تميز الاحتفال في هذا العام بحجم المشاركة بالفعاليات والمسابقات المقامة والمقدمة من قبل الفنادق، وحضور عدد من زملائي الإعلاميين والصحفيين وتغطيات إعلامية إذاعية وتلفزيونية لتوثيق أجمل اللحظات وردود الأفعال من قبل الضيوف ومشاركة الوطن فرحته بهذا اليوم الفريد.

النشيد الوطني: 

وتخلل احتفالات الفنادق مشاركة جميع الضيوف بالنشيد الوطني، كما تم الاستعراض ببعض الفنون الشعبية كالمجس الحجازي والأزياء المرتبطة بجميع بمناطق المملكة العربية السعودية من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها التي بدورها تجذب الضيوف للتعرّف على جميع ثقافات المملكة المتنوعة. من جانبه، هنأ سالم الشهراني مدير العمليات والتشغيل للمجموعة، الحكومة السعودية والشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل السعوديين، كما أكد حرصه لمشاركة جميع العاملين في مجموعة فنادق أكور أبراج الساعة من السعوديين والمقيمين في مشاعر الفرح والبهجة التي اعتادت مجموعة الفنادق على نهجها كل عام، مشيرًا إلى أن هذا العام سيتميز بالعروض والمسابقات الثقافية وهدايا الإقامات في الفنادق للفائزين، ليحظى الزائر بتجربة مختلفة وتخلد كذكرى جميلة في ذاكرة الزائر.
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