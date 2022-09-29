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فندق القمر قد يأتي لـ السعودية

2022-09-29 الساعة 8:42
فندق القمر قد يأتي لـ السعودية
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة CNN الأمريكية إن فندق القمر الضخم قد يأتي إلى السعودية، حيث تهدف منتجعات مون وورلد التي يقع مقرها في كندا، إلى بناء سلسلة من المنتجعات حول العالم لا تشبه أي منتجع عادي ولكنها تشبه القمر، وهو ما يتيح رحلة ليست ممتعة فحسب بل أشبه بكونها خارج هذا العالم. وتعمل شركة التصميم المعماري، مون وورلد على ترخيص 4 منتجعات التي سيكون هيكلها شبيه بالكرة وعليه قبة مستوحاة من شكل القمر، وذلك في كل من الشرق الأوسط، أوروبا، أمريكا الشمالية، وآسيا.

السعودية تنافس دولًا أخرى

وبحسب التقرير، فإنه في منطقة الشرق الأوسط تدرس الشركة إقامة الفندق الضخم في السعودية أو الإمارات أو البحرين أو قطر، وفي مكان آخر، قالت منتجعات مون وورلد لصحيفة نيويورك بوست إن فنادق الأقمار الأخرى قد تهبط في إسبانيا والولايات المتحدة وسنغافورة.
CNN فندق القمر قد يأتي لـ السعودية
شكل فندق القمر المقترح في أمريكا
ويتضمن الفنادق زوايا استجمام بزاوية 360 درجة وارتفاع يصل إلى 735 قدمًا ومحيط يبلغ 2042 قدمًا، وفي الداخل يمكن لضيوف المنتجع تجربة المشي على سطح القمر مع وجود مزيج من الضيافة والترفيه والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والسياحة الفضائية.

أسعار معقولة

وسيحتوي أيضًا على مركز للمؤتمرات، ومنتجع صحي، ومطاعم وكلها سيكون لديها لمسة من على سطح القمر، والمدهش في الأمر أن أسعاره معقولة مقارنة بأسعار السياحة الفضائية المتاحة حاليًا. فندق القمر قد يأتي لـ السعودية - المواطن وقال مايكل آر هندرسون، رائد الأعمال والمؤسس المشارك لمنتجعات مون وورلد لصحيفة The Post إنه قد يكون هناك فيلات فاخرة للشراء، مضيفًا أن أول منتجع سيظهر للجمهور سيكون في الشرق الأوسط في عام 2027. CNN فندق القمر قد يأتي لـ السعودية
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