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احتفالًا باليوم الوطني

فنون وفلكلوريات ومعارض في عسير

2022-09-23 الساعة 12:09
فنون وفلكلوريات ومعارض في عسير
المواطن - واس

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تحتفي منطقة عسير باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، وذلك في عدد من المواقع أبرزها “سما أبها” وحديقة المطار، وقلعة “شمسان وبوليفارد خميس مشيط والمدينة العالية وحديقة المطار.

سما أبها: 

وتضمَّنت الفعاليات التي أقيمت في حديقة “سما أبها” المعرضَ الأمني لقطاعات وزارة الداخلية بمنطقة عسير، الذي يقام على مدى أربعة أيام، وذلك ضمن خطط الوزارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92. ويحتوي المعرض على 10 أركان شاركت فيها قطاعات الوزارة المختلفة لتعرض أحدث تجهيزاتها الأمنية وتقنياتها الفنية، وما طرأ عليها من تطور في المجالات كافة، كما جذبت العروض الفلكورية التي تقدمها الفرق الشعبية التي توافدت من جميع محافظات المنطقة للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، آلاف الزوار الذين توافدوا على مواقع الفعاليات وشاركوا في أدائها، وقدمت الفرق المشاركة فقرات تمثل لون “العرضة”، و”الدمة” و”الخطوة” و”القزوعي” و”المدقال” و”اللعب” ، مع مشاركة عدد من عازفي المزمار الذي قدموا مقاطع تتغنى بالوطن وتراثه العريق.

منتجات محلية: 

وأبرزت الأركان الخاصة بمحافظات المنطقة منتجاتها المحلية من الحبوب والسمن والعسل، إضافة إلى النباتات العطرية التي يتزيَّن بها الرجال والنساء في مناسبات الأفراح، والتعبير من خلالها عن مظاهر الاحتفاء والفرح باليوم الوطني. وعلى صعيد متصل، شاركت محافظات ومراكز منطقة عسير بالعديد من الأركان التي استعرضت أهم المقومات السياحية لكل محافظة ومركز والقرى الأثرية، وأبرز ما تشتهر به من المنتوجات الزراعية والحرف اليدوية والموروث الشعبي والتراثي بالمحافظات والمراكز الإدارية التابعة.

أكلات مشهورة: 

واشتملت المشاركات على تقديم الأكلات الشعبية المشهورة وتعريف الزوار بطرق إعدادها، إلى جانب المشاركة بالمنتجات الزراعية، وكذلك النباتات العطرية التي يتزيَّن بها الرجال والنساء في المناسبات والأفراح، إضافة إلى تقديم مجموعة من الأسر المنتجة باقات من الورود والنباتات العطرية المختلفة مثل الكادي والبرك والريحان والشذاب لزوار المهرجان، وإقامة عدد من الأركان للعسل بمشاركة مجموعة من النحَّالين وعرض عدد من أصناف العسل الطبيعي التي تشتهر بها كل محافظة.
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