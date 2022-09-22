يسعى نجم فريق الشباب، فهد المولد لمواصلة التألق مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والمشاركة في المباريات الودية الإعدادية لنهائيات كأس العالم 2022.

فهد المولد مع المنتخب

ويُعد فهد المولد هو أكثر اللاعبين الحاليين مشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث شارك معه في 70 مباراة، وكانت البداية في مواجهة الكونغو يوم 14 أكتوبر عام 2012، ونجح في تسجيل 17 هدفًا.

ويُجيد فهد المولد صاحب الـ28 عامًا، اللعب في مركز الجناح والهجوم، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ولعب دورًا بارزًا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتأثر الأخضر بإيقاف المولد خلال الفترة الماضية، حيث خسر وديتي كولومبيا وفنزويلا في معسكر إسبانيا الماضي، نظرًا لدوره التكتيكي الهام مع رينارد، بدعم الظهير ومنع الكرات العرضية، بجانب دوره الهجومي وصناعة الفرص.

استعدادات الأخضر

وتأهل الأخضر بقيادة رينارد إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 8 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، حيث سيلعب ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.