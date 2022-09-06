يتواجد النجم الدولي فهد المولد في مقر نادي الشباب، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

فهد المولد في الشباب

ونشر نواف التميمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورة حصرية للمولد بقميص الشباب في مقر النادي، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وأصبح اسم فهد المولد ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد دقائق قليلة من نشر صورته في نادي الشباب، وأعربت الجماهير عن سعادتها بعودته إلى المملكة، وبدء الاستعداد مع الليوث، وتمنوا له التألق مع الفريق.

المولد ينضم للشباب لـ3 مواسم

وأعلن نادي الشباب، عن توقيع عقد احترافي مع فهد المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد تخفيض مدة إيقافه وعودته إلى الملاعب رسميًا.

ووجه المولد رسالة إلى الجماهير الاتحادية بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أن مكانة العميد ستظل في قلبه، مشددًا في الوقت ذاته فخره بتمثيل الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).