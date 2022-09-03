كشف خبير تغذية روسي، عن فائدة البرقوق لتحسين عملية الهضم ومنع تطور هشاشة العظام والاكتئاب في حال إضافته للنظام الغذائي المتوازن.

منتج المعمرين:

وحسب “روسيا اليوم”، قال الدكتور ميخائيل جينسبورج خبير التغذية: إن البرقوق هو منتج للمعمرين، مضيفًا: “قد يعود هذا إلى أن الألياف الغذائية تعمل على تحسين تركيب ميكروبيوم الأمعاء، ما يساعد على تحسين عملية امتصاص الكالسيوم. أو أن ميكروبيوم الأمعاء ينتج فيتامين К (مثل فيتامين D) الضروري للوقاية من هشاشة العظام”.

البرقوق يحتوي على فيتامينات مهمة:

وينصح الأطباء بتناول 100 جرام من البرقوق بصورة منتظمة عدة مرات في الأسبوع، حيث يحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية ضرورية لجسم الإنسان وهي البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات مجموعة B المفيدة للدماغ.

كما يساعد حمض تريبتوفان الأميني الموجود في ثمار البرقوق، على تحسين الحالة المزاجية.

كما أكد الخبير الروسي أن البرقوق يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، تساعد على الوقاية من اضطرابات الذاكرة المرتبطة بالعمر.