تألق الراقي في مباراة الأهلي ضد الخلود، ليستعيد الفريق الأول لكرة القدم بريقه؛ ويحقق أول انتصار له ضمن منافسات دوري يلو.

مباراة الأهلي ضد الخلود:

ولعب الأهلي ضد الخلود على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 4 نقاط في دوري يلو من التعادل مع القيصومة والخسارة ضد الأخدود، بجانب فوز اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود عند 6 نقاط.

إشادة بأداء الأهلي:

وأشاد النقاد الرياضيون في القنوات الرياضية السعودية بالمستوى الذي قدمه الأهلي ضد الخلود اليوم، وتمنوا أن تكون بداية لتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بعد البداية المخيبة لآمال جماهيره هذا الموسم.

وتحدث سعد السبيعي عن مباراة اليوم قائلًا: “لو كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يومه لم يتحفظ أمام الخلود الذي يواجه النقص العددي بطرد لاعبين، ولكن هذه بداية التصحيح”.

وتابع السبيعي: “قد نشاهد ملعب الجوهرة وقد امتلأ عن بكرة أبيه بجماهير الأهلي في منتصف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى”، وتابع حديثه قائلًا: “حان وقت الأهلي في الإضافة لدوري يلو”.

وعلق بندر الشهري على مباراة الأهلي ضد الخلود قائلًا: “الراقي كان يبحث عن الفوز اليوم بأي نتيجة وبأي طريقة”، وأضاف فهد السميح: “فوز الأهلي سيرفع مستوى الدوري ويعلن انضمامه للمنافسين على اللقب”.