انتهت، منذ قليل، مباراة البايرن ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز البافاري بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة البايرن ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا” بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريق الكتالوني وأطلق بيدري تسديدة قوية، تصدى لها مانويل نويل ببراعة عند الدقيقة التاسعة.

ورد ليروي ساني بتسديدة عند الدقيقة 11، ولكن اصطدمت بالدفاع، وحاول روبرت ليفاندوفسكي أن يقطع الكرة، إلا أن دفاع البايرن أبعدها عند الدقيقة 14، قبل أن يصاب بينيامين بافارد ويغادر الملعب، ليشارك نصير مزراوي بدلًا منه.

وأطلق رافينيا تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لنوير عند الدقيقة 26، وأهدر مارسيل سابيتزر فرصة التقدم عند الدقيقة 31، وأضاع ليفاندوفسكي فرصة عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتعادل البايرن ضد برشلونة.

تألق البايرن ضد برشلونة

ومع بداية الشوط الثاني، سدد رافينيا كرة قوية مرت أعلى مرمى نوير، ونجح لوكاس هيرنانديز في هز الشباك عند الدقيقة 50 برأسية بعد عرضية من ركنية نفها جوشوا كيميتش.

وسجل ليروي ساني الهدف الثاني عند الدقيقة 54، وكاد موسيالا أن يهز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 60، ولكن مرت تسديدة بجوار القائم، وأهدر بيدري فرصة تقليص الفارق بعد تمريرة من ليفاندوفسكي.

وحاول ليفاندوفسكي التسديد، إلا أن نوير أمسك الكرة عند الدقيقة 66، وواصل البافاري تألقه، وسيطر على اللعب، لتنتهي المباراة بفوز البايرن ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.