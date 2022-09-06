انتهت، منذ قليل، مباراتا بوروسيا دوتموند ضد كوبنهاجن، ودينامو زغرب مع تشيلسي في انطلاقة منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بوروسيا دوتموند يتجاوز كوبنهاجن:

وبدأت مباراة بوروسيا دورتموند ضد كوبنهاجن التي أُقيمت على ملعب “سيجنال ايدونا بارك” بشكل سريع، وسط ضغط من الفريق الألماني الذي فرض سيطرته على اللعب.

ونجح ماركو رويس في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 35، قبل أن يعزز رافاييل جيريرو تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 42، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم بوروسيا دورتموند ضد كوبنهاجن بثنائية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وهدأ اللعب نسبيًّا، وسط أفضلية لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل جود بيلينجهام الهدف الثالث عند الدقيقة 83، ليفتتح بوروسيا دورتموند مشواره في دوري أبطال أوروبا بتجاوز كوبنهاجن بثلاثية.

دينامو زغرب يفوز على تشيلسي:

وفي ثاني مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا، لعب دينامو زغرب ضد تشيلسي على ملعب “ماكسيمير”، ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف مبكر عن طريق ميسلاف أورسيتش عند الدقيقة 13.

وسدد أورسيتش كرة قوية، إلا أنها مرت أعلى العارضة، واستمرت سيطرة أصحاب الأرض، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم دينامو زغرب ضد تشيلسي بهدف دون رد.

وانتفض البلوز وأطلق حكيم زياش كرة قوية مع بداية الشوط الثاني، وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الثاني عند الدقيقة 56، ولكن لمست الحارس كيبا واصطدمت بالعارضة، وأهدر هافيرتز فرصة التعادل عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز دينامو زغرب ضد تشيلسي بهدف.