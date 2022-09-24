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فوز ثمين لـ إيطاليا ضد إنجلترا

2022-09-24 الساعة 12:39
فوز ثمين لـ إيطاليا ضد إنجلترا
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة إيطاليا ضد إنجلترا مساء أمس الجمعة، بفوز المنتخب الإيطالي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من بطولة دوري أمم أوروبا.

 إيطاليا ضد إنجلترا

وكان المنتخب الإيطالي بدأ المباراة بضغط هجومي قوي حيث كان اللاعب سكاماكا قريبًا من إحراز الهدف الأول للمنتخب الإيطالي بالدقيقة الرابعة. وعاد سكاماكا وحاول إحراز الهدف الأول عبر عرضية من اللاعب ديماركو خلال الشوط الأول. إيطاليا ضد إنجلترا وخلال الدقيقة الـ42 حاول هاري كين إحراز الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي وحاول إطلاق تسديدة قوية ولكنها مرت بسلام على مرمى المنتخب الإيطالي.

فوز ثمين للإيطاليين

واستمر ضغط المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني من مباراة إيطاليا ضد إنجلترا، محاولًا إحراز الهدف الأول لإنهاء التعادل السلبي. وتمكن اللاعب راسبادوري من إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الإيطالي بمجهود فردي مميز بالدقيقة الـ68. إيطاليا ضد إنجلترا وأهدر كل من هاري كين وجود بيلينجهام فرصتين لإحراز هدفين للمنتخب الإنجليزي في آخر 10 دقائق بالمباراة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإيطالي بهدف دون رد ويُصبح رصيده 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المنتخب الإنجليزي عند نقطتين في المركز الرابع والأخير. إيطاليا ضد إنجلترا
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