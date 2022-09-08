انتهت مباراة نابولي ضد ليفربول مساء الأربعاء، بفوز كاسح لنابولي الإيطالي برباعية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق كاسح لـ نابولي ضد ليفربول:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي نابولي، ليستغلوا الأخطاء الدفاعية لـ ليفربول ويتحصل فريق الجنوب الإيطالي على ركلة جزاء بعد لمسة يد من اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر ليسددها البولندي بيوتر زيلينسكي محرزًا الهدف الأول لنابولي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الأول، واصل نابولي ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر الكاميروني أندري زامبو بالدقيقة الـ32، ثم سجل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني هدفًا ثالثًا لفريق الجنوب الإيطالي بالدقيقة الـ44.

وكان نابولي أهدر ركلة جزاء ثانية بالشوط الأول عبر اللاعب النيجيري فيكتور أوسمين بالدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني من مباراة نابولي ضد ليفربول، نجح نابولي في إحراز الهدف الرابع عبر اللاعب زيلينسكي بالدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني.

وقلص الكولومبي لويس دياز الفارق لـ ليفربول بإحرازه الهدف الوحيد للفريق الإنجليزي بالدقيقة الخمسين.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في مدينة نابولي الإيطالية.