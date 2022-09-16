وثق مقطع فيديو جديد تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحادث مروري وقع إثر اصطدام سيارته بأخرى في العاصمة كييف مؤخرًا.

🎖لحظة تعرض الرئيس الأوكراني لحادث طريق في كييف pic.twitter.com/Zuwk0AtJpC — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) September 15, 2022

تفاصيل حادث الرئيس الأوكراني

وكان سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس، قال في وقت سابق إن موكب زيلينسكي تعرض لحادث سير، موضحًا أن سيارة اصطدمت بسيارة زيلينسكي ومركبات مرافقيه.

ولفت إلى أن الرئيس خضع لفحص طبي ولم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنه تم علاج السائق في السيارة الأخرى من قبل المسعفين المرافقين لزيلينسكي وتم نقله إلى سيارة إسعاف.

إصابة واحدة خطيرة

وأظهر الفيديو الجديد آثار الحادث على السيارة التي اصطدمت بسيارة الرئيس فيما تعرض السائق لإصابات خطيرة وقام عدد من الأطباء المرافقين للرئيس بتقديم المساعدة للسائق المصاب .